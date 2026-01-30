İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Region
    • 30 yanvar, 2026
    • 13:27
    Türkiyədə FETÖ ilə bağlı 300-dən çox sosial media hesabı müəyyən edilib

    Türkiyədə FETÖ ilə əlaqəli 379 sosial media hesabı müəyyən edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Burhaneddin Duran "X" hesabında məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, həmin hesabların terror təbliğatı apardıqları və sistemli şəkildə dezinformasiya yaydıqları açıq şəkildə üzə çıxarılıb.

