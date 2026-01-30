Türkiyədə FETÖ ilə bağlı 300-dən çox sosial media hesabı müəyyən edilib
Region
- 30 yanvar, 2026
- 13:27
Türkiyədə FETÖ ilə əlaqəli 379 sosial media hesabı müəyyən edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Burhaneddin Duran "X" hesabında məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, həmin hesabların terror təbliğatı apardıqları və sistemli şəkildə dezinformasiya yaydıqları açıq şəkildə üzə çıxarılıb.
