В Петербурге задержали попавшего в голову прохожей при стрельбе из пневматики

Подросток задержан в Санкт-Петербурге после стрельбы из пневматического пистолета у торгового центра, в результате которой он ранил проходящую мимо девушку в щеку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ГУ МВД России по городу и области.

"Задержан подозреваемый в хулиганской выходке со стрельбой из пневматического пистолета у торгового центра на Гражданском проспекте. По его словам, он стрелял из пневматического пистолета в разные стороны. Во время очередного выстрела одна из пуль отрикошетила и попала в щеку случайной прохожей", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 28 января. Пострадавшая с ранением щеки после оказания медпомощи была направлена на амбулаторное лечение.

Следственными органами по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Выяснилось, что 16-летний фигурант - житель одного из домов на Северном проспекте, нигде не учится и не работает. В отделе полиции он настаивал, что все произошло случайно. На данный момент подросток помещен в изолятор.