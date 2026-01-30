Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Низами Джафаров: Продвигать литературные произведения должны продюсеры

    Kультурная политика
    • 30 января, 2026
    • 13:51
    Низами Джафаров: Продвигать литературные произведения должны продюсеры

    Академик Низами Джафаров заявил, что в Азербайджане необходимо решить вопрос продажи и продвижения произведений писателей через продюсеров.

    Как сообщает Report, об этом он заявил на презентации для медиа концепции "Культура Азербайджана – 2040", организованной Министерством культуры.

    Джафаров считает, что этот вопрос должен найти свое решение в рамках концепции.

    "Писатель не должен самостоятельно заниматься реализацией своих книг. Вопрос продвижения и продажи литературного продукта через продюсера должен быть решен. Писатель не должен продавать свою книгу на улице", - подчеркнул он.

    Академик также затронул вопрос творческой свободы авторов, отметив, что невозможно законодательно обязать писателя "хорошо писать" или определить меры наказания за качество творчества.

    Nizami Cəfərov: Yazıçının məhsulunun prodüser vasitəsilə satışı həll edilməlidir
    Лента новостей