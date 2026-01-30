İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Nizami Cəfərov: Yazıçının məhsulunun prodüser vasitəsilə satışı həll edilməlidir

    Mədəniyyət siyasəti
    • 30 yanvar, 2026
    • 13:12
    Nizami Cəfərov: Yazıçının məhsulunun prodüser vasitəsilə satışı həll edilməlidir

    Yazıçının məhsulunun prodüser vasitəsilə satışı həll edilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu akademik Nizami Cəfərov Mədəniyyət Nazirliyinin təçkilatçılığı ilə keçirilən "Azərbaycan mədəniyyəti – 2040" Mədəniyyət Konsepsiyasının media üçün təqdimatında deyib.

    O, yazıçıların mövzu azadlığına da toxunub:

    "Yazıçıya qanunla yaxşı yazmaq tələbini necə qoymaq olar? Yaxud yazıçını necə, nə ilə cəzalandırmaq olar?"

    N.Cəfərov həmçinin bildirib ki, konsepsiya çərçivəsində bəzi məsələlərə yenidən baxılmalıdır:

    "Yazıçının məhsulunun prodüser vasitəsilə satışı, tanıdılması həll edilməlidir. Yazıçı öz kitabını küçədə satmamalıdır".

    Nizami Cəfərov yazıçı Mədəniyyət Nazirliyi
