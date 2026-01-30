Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 11 кораблей

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    30 января, 2026
    Американская военно-морская группировка в зоне ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) достигла 11 боевых кораблей.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на New York Post.

    Ранее СМИ сообщали, что США направили дополнительный военный корабль на Ближний Восток.

    В настоящее время в Аравийском море вблизи Омана курсирует авианосная ударная группа в составе атомного авианосца USS Abraham Lincoln и трех эсминцев - USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen. Группа находится примерно в 750 км от юго-восточного побережья Ирана.

    В Персидском заливе к югу от Ирана выполняют патрулирование эсминцы USS Mitscher и USS McFaul, три боевых корабля прибрежной зоны USS Canberra, USS Tulsa и USS Santa Barbara, а также шесть кораблей береговой охраны, которые находятся вблизи Бахрейна. Эсминцы отведены из центральных районов Персидского залива к Ормузскому проливу.

    В восточной части Средиземноморья размещены эсминцы противоракетной обороны USS Roosevelt и USS Bulkeley. Ранее находившийся там эсминец USS Delbert Black, пойдя Суэцкий канал, вошел в Красное море и направляется в район Аравийского моря.

    Все находящиеся в зоне ответственности CENTCOM эсминцы оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

    США эсминцы CENTCOM Ормузский пролив Ближний Восток
