ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Yaxın Şərqdəki gəmilərinin sayı 11-ə çatıb
Digər ölkələr
- 30 yanvar, 2026
- 14:29
ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) Yaxın Şərqdəki məsuliyyət zonasında ABŞ hərbi-dəniz qruplaşması 11 döyüş gəmisinə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" "New York Post"a istinadən məlumat yayıb.
Daha əvvəl KİV ABŞ-nin Yaxın Şərqə əlavə hərbi gəmi göndərdiyini bildirmişdi.
