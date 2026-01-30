İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Yaxın Şərqdəki gəmilərinin sayı 11-ə çatıb

    Digər ölkələr
    • 30 yanvar, 2026
    • 14:29
    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Yaxın Şərqdəki gəmilərinin sayı 11-ə çatıb

    ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) Yaxın Şərqdəki məsuliyyət zonasında ABŞ hərbi-dəniz qruplaşması 11 döyüş gəmisinə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" "New York Post"a istinadən məlumat yayıb.

    Daha əvvəl KİV ABŞ-nin Yaxın Şərqə əlavə hərbi gəmi göndərdiyini bildirmişdi.

    ABŞ ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri Yaxın Şərq döyüş gəmisi
    Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 11 кораблей

    Son xəbərlər

    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    19:35

    Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    Digər
    19:27

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Abşeron" UNEC üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    19:26
    Foto

    Yaponiya azərbaycanlı pedaqoqu ali dövlət mükafatı ilə təltif edib

    Xarici siyasət
    19:20

    Belçika səfiri: Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında nəqliyyat tərəfdaşlığı bütün regiona fayda verir

    İnfrastruktur
    19:06

    Tahir Gözəl: "Liverpul"la oyunu faciə kimi yox, yolumuzun üzərində dəyərli bir təcrübə kimi qəbul edirik"

    Futbol
    19:01

    Azərbaycan və Ukrayna WUF13-ə hazırlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti