    Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Австралии в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 30 января, 2026
    • 12:25
    Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Австралии в Азербайджане

    30 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Австралийского Союза в нашей стране Салли-Энн Винсент.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    İlham Əliyev Avstraliyanın Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib
    President Ilham Aliyev accepts credentials of Australia's newly appointed ambassador
