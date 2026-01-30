İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Avstraliya səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 13:32
    İlham Əliyev Avstraliya səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB

    Prezident İlham Əliyev yanvarın 30-da Avstraliyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Salli-Ann Vinsentin etimadnaməsini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, səfir etimadnaməsini dövlət başçısına təqdim edib.

    Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət edib.

    Dövlət başçısı coğrafi baxımdan hər iki ölkənin bir-birindən uzaqda yerləşməsinə baxmayaraq, iqtisadi-ticari, investisiya sahələrində əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanların olduğunu dedi, siyasi əlaqələrin inkişafını məmnunluqla vurğulayıb.

    Prezident İlham Əliyev səfirə fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

    Səfir təyin edilməsindən şərəf hissi duyduğunu deyən Salli-Ann Vinsent bir müddət əvvəl Azərbaycanda olduğunu məmnunluqla xatırlayıb, əlaqələrin genişləndirilməsi üçün səylə çalıcağını qeyd edib.

    Səfir bir neçə gün əvvəl Avstraliyanın milli bayramı münasibətilə dövlət başçısının Avstraliyanın General-Qubernatoru Samanta Mostinə göndərdiyi məktuba görə minnətdarlığını ifadə edib.

    COP29 çərçivəsində Azərbaycanla Avstraliya arasında qurulmuş əməkdaşlıqdan danışan səfir bu tədbirdə ölkəsinin böyük nümayəndə heyəti ilə təmsil olunduğunu xatırlayıb.

    O, həmçinin Avstraliya və Türkiyənin COP31 tədbirini keçirməsi məsələsinə toxunaraq, bu xüsusda Azərbaycanın göstərdiyi səylərin yüksək qiymətləndirildiyini bildirib.

    Salli-Ann Vinsent bu il Azərbaycanın BMT-nin ən mötəbər tədbirlərindən olan Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna ev sahibliyi edəcəyini vurğulayaraq, Avstraliyanın bu tədbirdə də geniş nümayəndə heyəti ilə təmsil olunacağını deyib.

    Görüşdə siyasi, iqtisadi, yaşıl enerji və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əməkdaşlıqla bağlı məsələlər müzakirə olunub, müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin münasibətlərimizin dərinləşdirilməsi işində mühüm rol oynadığı vurğulanıb.

    Gələn il diplomatik münasibətlərin 35-ci ildönümünün qeyd ediləcəyi bildirilib.

