Экспортные доходы AzerGold в 2025 году выросли на 35%

ОАО AzerGold в 2025 году экспортировало продукцию на сумму $225,7 млн, что на $58,6 млн или на 35,06% больше по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на январский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

В указанном периоде экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 8,1% по сравнению с предыдущим годом и составил $3,6 млрд.