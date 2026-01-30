Экспортные доходы AzerGold в 2025 году выросли на 35%
- 30 января, 2026
- 13:43
ОАО AzerGold в 2025 году экспортировало продукцию на сумму $225,7 млн, что на $58,6 млн или на 35,06% больше по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на январский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации.
В указанном периоде экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 8,1% по сравнению с предыдущим годом и составил $3,6 млрд.
