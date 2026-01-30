Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Экспортные доходы AzerGold в 2025 году выросли на 35%

    Бизнес
    • 30 января, 2026
    • 13:43
    Экспортные доходы AzerGold в 2025 году выросли на 35%

    ОАО AzerGold в 2025 году экспортировало продукцию на сумму $225,7 млн, что на $58,6 млн или на 35,06% больше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на январский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

    В указанном периоде экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 8,1% по сравнению с предыдущим годом и составил $3,6 млрд.

    AzerGold экспорт доходы ЦАЭРК
    Ötən il "AzerGold"un ixrac gəlirləri 35 %-dən çox artıb
    AzerGold's export revenues up by 35% in 2025
    Лента новостей