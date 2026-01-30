İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Ötən il "AzerGold"un ixrac gəlirləri 35 %-dən çox artıb

    Biznes
    • 30 yanvar, 2026
    • 13:24
    Ötən il AzerGoldun ixrac gəlirləri 35 %-dən çox artıb

    2025-ci ildə "AzerGold" QSC 225,7 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    "Report" bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın yanvar buraxılışına istinadən xəbər verir.

    Bu, 2024-cü il ilə müqayisədə 58,6 milyon ABŞ dolları və ya 35,06 % çoxdur.

    Ötən il Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı əvvəlki illə müqayisədə 8,1 % artaraq 3,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

