Ötən il "AzerGold"un ixrac gəlirləri 35 %-dən çox artıb
Biznes
- 30 yanvar, 2026
- 13:24
2025-ci ildə "AzerGold" QSC 225,7 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.
"Report" bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın yanvar buraxılışına istinadən xəbər verir.
Bu, 2024-cü il ilə müqayisədə 58,6 milyon ABŞ dolları və ya 35,06 % çoxdur.
Ötən il Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı əvvəlki illə müqayisədə 8,1 % artaraq 3,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Son xəbərlər
14:29
ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Yaxın Şərqdəki gəmilərinin sayı 11-ə çatıbDigər ölkələr
14:27
Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 10 %-dən çox artırıbBiznes
14:26
Foto
Poti–Bakı ekspres blok-qatarı yola salınıbİnfrastruktur
14:15
Foto
Növbəti köç karvanı Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilibDaxili siyasət
14:11
Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevinci bizim üçün unudulmazdırDaxili siyasət
14:11
Rəşad Əzizov: "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının mahiyyəti dəyişməlidirMədəniyyət siyasəti
14:07
Leon Qoretska cari mövsümün sonunda "Bavariya"nı tərk edəcəkFutbol
14:02
Azərbaycan "Premium Euro-95" markalı benzin idxalını 1,7 dəfədən çox artırıbEnergetika
13:54