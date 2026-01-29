Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Министры энергетики стран "Вертикального газового коридора" встретятся в США в следующем месяце

    Энергетика
    • 29 января, 2026
    • 23:39
    Министры энергетики стран Вертикального газового коридора встретятся в США в следующем месяце

    Министры энергетики стран, участвующих в инициативе "Вертикальный газовый коридор" по поставкам природного газа из Греции в Юго-Восточную Европу и Украину, проведут встречу в конце февраля в Вашингтоне.

    Как сообщает Report, об этом заявили министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру и заместитель помощника министра энергетики США по Европе, Евразии, Африке и Ближнему Востоку Джошуа Вольц в ходе выступлений на Афинском энергетическом саммите.

    Заявления были распространены организаторами форума.

    Вольц подчеркнул, что проект объединяет страны, которые исторически ранее не сотрудничали, и именно это является главным вызовом:

    "Проектирование и прокладка трубопроводов через горы - это простая часть. Самое сложное - убедить партнеров взять на себя обязательства. Если проект не будет коммерчески выгодным, он не будет выгодным ни для кого".

    По его словам, необходимая координация охватывает маршрут от Греции до Украины, и все участники должны видеть четкую экономическую выгоду:

    "Это не благотворительный проект. Коридор уже функционирует, но пока по нему идут лишь отдельные капли. Мы хотим перейти к настоящему потоку газа".

    Он сообщил, что для обсуждения существующих проблем в конце февраля в Вашингтоне состоится встреча на уровне министров, а консультации с целью продвижения проекта будут продолжаться интенсивно и на постоянной основе до конца года.

    Напомним, что проект "Вертикальный газовый коридор" (Греция, Болгария, Румыния, Молдова, Украина) предусматривает создание маршрута поставок газа из терминалов Восточного Средиземноморья в Молдову и Украину.

    Ожидается, что система "Вертикального газового коридора" позволит организовать поставки газа из Греции в подземные газовые хранилища Болгарии, Румынии, Молдовы, Словакии, Венгрии и Украины.

    Ресурсной базой для поставок станут: азербайджанский газ, поступающий в Грецию по Южному газовому коридору, а также сжиженный природный газ (LNG), доставляемый в греческие терминалы со всего мира.

    Таким образом, ключевыми компонентами "Вертикального газового коридора" станут: LNG-терминал в городе Александруполис, модернизированная регазификационная станция на острове Ревитуса, Трансадриатический газопровод (TAP).

