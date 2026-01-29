США грозит очередной шатдаун из-за отклонения Сенатом ряда законопроектов

Верхняя палата Конгресса США отклонила масштабный пакет финансирования ряда государственных ведомств в размере 1,2 трлн долларов, который был принят Палатой представителей на прошлой неделе.

Как сообщает Report со ссылкой на NBC News, в поддержку законопроектов проголосовали 45 сенаторов, 55 высказались против. Они были отклонены демократами, а также восемью республиканцами.

Отмечается, что хотя ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на предотвращение приостановки работы правительства, без одобрения этих законопроектов в ночь на 31 января (09:00 субботы по Баку) в США наступит шатдаун.

Законодательные акты предусматривали финансирование в том числе Министерства внутренней безопасности (МВБ), военного, финансового и транспортного ведомств. Это произошло на фоне разногласий по поводу кампании администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами, а также событий в Миннесоте и вспыхнувших в столице штата Миннеаполисе протестов после того, как сотрудник пограничной службы застрелил в городе мужчину.

Демократическая партия требует выделить финансирование Министерства внутренней безопасности в отдельный законопроект, так как демократы планируют внести в него ряд новых правок для ограничений работы ведомства.

Наступление шатдауна уже на этих выходных является реалистичным сценарием, так как в случае внесения поправок в законопроекты их должна будет утвердить Палата представителей, которая сможет провести заседание только в понедельник 2 февраля.

Поскольку Конгресс уже утвердил 6 из 12 частей, возможный шатдаун будет частичным и не коснется министерств юстиции, торговли, сельского хозяйства, внутренних дел и по делам ветеранов. В первую очередь вероятная приостановка финансирования затронет Пентагон и МВБ, сотни тысяч госслужащих могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск, в то время как остальные выйдут на работу, но не получат зарплату до возобновления финансирования правительства.