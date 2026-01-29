Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    США грозит очередной шатдаун из-за отклонения Сенатом ряда законопроектов

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 23:36
    США грозит очередной шатдаун из-за отклонения Сенатом ряда законопроектов

    Верхняя палата Конгресса США отклонила масштабный пакет финансирования ряда государственных ведомств в размере 1,2 трлн долларов, который был принят Палатой представителей на прошлой неделе.

    Как сообщает Report со ссылкой на NBC News, в поддержку законопроектов проголосовали 45 сенаторов, 55 высказались против. Они были отклонены демократами, а также восемью республиканцами.

    Отмечается, что хотя ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на предотвращение приостановки работы правительства, без одобрения этих законопроектов в ночь на 31 января (09:00 субботы по Баку) в США наступит шатдаун.

    Законодательные акты предусматривали финансирование в том числе Министерства внутренней безопасности (МВБ), военного, финансового и транспортного ведомств. Это произошло на фоне разногласий по поводу кампании администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами, а также событий в Миннесоте и вспыхнувших в столице штата Миннеаполисе протестов после того, как сотрудник пограничной службы застрелил в городе мужчину.

    Демократическая партия требует выделить финансирование Министерства внутренней безопасности в отдельный законопроект, так как демократы планируют внести в него ряд новых правок для ограничений работы ведомства.

    Наступление шатдауна уже на этих выходных является реалистичным сценарием, так как в случае внесения поправок в законопроекты их должна будет утвердить Палата представителей, которая сможет провести заседание только в понедельник 2 февраля.

    Поскольку Конгресс уже утвердил 6 из 12 частей, возможный шатдаун будет частичным и не коснется министерств юстиции, торговли, сельского хозяйства, внутренних дел и по делам ветеранов. В первую очередь вероятная приостановка финансирования затронет Пентагон и МВБ, сотни тысяч госслужащих могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск, в то время как остальные выйдут на работу, но не получат зарплату до возобновления финансирования правительства.

    США шатдаун Сенат США
    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir
    Ты - Король

    Последние новости

    00:13

    На НПЗ в Турции произошел взрыв

    В регионе
    23:50

    МИД: Азербайджан не позволит использовать свое воздушное пространство для нападений на Иран

    Внешняя политика
    23:43

    Джейхун Байрамов обсудил с Аббасом Арагчи напряженность в регионе

    В регионе
    23:39

    Министры энергетики стран "Вертикального газового коридора" встретятся в США в следующем месяце

    Энергетика
    23:36

    США грозит очередной шатдаун из-за отклонения Сенатом ряда законопроектов

    Другие страны
    23:24

    В Турции раскрыли главную цель возможного удара Израиля по Ирану

    В регионе
    23:13

    Официальная Анкара считает, что Киев и Москва значительно приблизились к миру

    В регионе
    23:10

    Нападающий "Гамбурга" отстранен от игр за пьяное вождение

    Футбол
    23:04

    Глава МИД Турции: Америка выходит из архитектуры безопасности Европы

    Другие
    Лента новостей