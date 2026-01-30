NYP: P. Diddy признался в причастности к убийству Тупака Шакура

Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс) якобы признался в причастности к убийству коллеги Тупака Шакура.

Как передает Report, об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на материалы судебного дела.

Как пишет издание, истец по имени Стив Отис утверждает, что в 2012 году он подвергся насильственным действиям сексуального характера со стороны P. Diddy. По версии Отиса, после произошедшего рэпер угрожал ему и использовал упоминание убийства Тупака как угрозу, чтобы заставить его хранить молчание.

"Лучше никому об этом не говори... Я не шучу. Если я смог убить Пака (Тупака Шакура - ред. Report), что, черт возьми, ты думаешь, может случиться с тобой?" - приводит газета слова, предполодительно сказанные P. Diddy.

13 сентября 1996 года неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находился рэпер Тупак Шакур. Через несколько дней раненый артист скончался в возрасте 25 лет. Виновные в его смерти все еще не понесли наказание - за 29 лет дело так и не раскрыли, но за последнее время у следствия появились новые вводные. Арестованный гангстер Дуэйн Кит Дэвис заявил, что убийство Тупака заказал скандально известный P. Diddy.

Тупак Шакур считается одним из величайших хип-хоп-исполнителей в истории. По всему миру было продано более 80 млн его альбомов, он оказал влияние на творчество Эминема, Snoop Dogg, Дрейка, 50 Cent, Кендрика Ламара и многих других современных артистов.