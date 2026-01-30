İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    KİV: P. Diddi Tupak Şakurun qətlində iştirak etdiyini etiraf edib

    Şou-biznes
    • 30 yanvar, 2026
    • 01:18
    KİV: P. Diddi Tupak Şakurun qətlində iştirak etdiyini etiraf edib

    Amerikalı reper və prodüser P. Diddi (əsl adı Şon Kombs) həmkarı Tupak Şakurun qətlində iştirak etdiyini etiraf edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "New York Post" (NYP) qəzeti məhkəmə işlərinə istinadən məlumat yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, Stiv Otis adlı iddiaçı 2012-ci ildə P. Diddy tərəfindən cinsi təcavüzə məruz qaldığını iddia edib. Otisin sözlərinə görə, hadisədən sonra reper onu hədələyib və Tupakın qətlini yada salaraq onu susdurmaq üçün təhdid kimi istifadə edib.

    Qəzet P. Diddinin dediyi iddia edilən sözlərdən sitat gətirib: "Bu barədə heç kimə deməsən yaxşı olar... Zarafat etmirəm. Əgər Pakı (Tupak Şakur - Red) öldürmüşəmsə, səncə, sənin başına nə gələ biləcəyini anlayırsan?".

    Qeyd edək ki, 13 sentyabr 1996-cı ildə naməlum şəxslər reper Tupak Şakurun olduğu avtomobilə atəş açıblar. Bir neçə gün sonra yaralı sənətçi 25 yaşında vəfat edib. Onun ölümündə günahkar olanlar 29 ildən sonra cəzasız qalıb və iş hələ də həll olunmayıb, lakin müstəntiqlər bu yaxınlarda yeni cinayət işi açıblar. Həbs edilən qanqster Dueyn Kit Deyvis iddia edib ki, Tupakın qətlini məşhur P. Diddi sifariş edib.

    Tupak Şakur Diddy
    NYP: P. Diddy признался в причастности к убийству Тупака Шакура

    Son xəbərlər

    07:15

    ABŞ Kanada istehsalı olan təyyarələr üçün sertifikatları ləğv edib

    Digər ölkələr
    06:45

    Tramp Putinə müraciətindən sonra Ukraynaya qarşı hücumların dayandırıldığını bildirib

    Digər ölkələr
    06:14

    The Times: Britaniya SEPAH-ı qadağan olunmuş təşkilatlar siyahısına əlavə edəcək

    Digər ölkələr
    05:51

    Tramp Kubaya neft tədarük edən ölkələrin mallarına tarif tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    05:17

    ABŞ Hindistanın "Pax Silica" texnologiya alyansına qoşulacağını gözləyir

    Digər ölkələr
    04:42

    ABŞ Senatının komitəsi Rusiyanın "kölgə donanması"na sanksiyaların tətbiqini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    04:15

    Rusiya XİN: Ermənistanın Aİ-yə üzv olmaq marağı narahatlıq doğurmaya bilməz

    Region
    03:50

    Türkiyədə restoranlarda servis haqqı qadağan edilib

    Region
    03:17

    "EU Today": Azərbaycan Avropa ilə Mərkəzi Asiya arasında unikal mövqeyə malikdir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti