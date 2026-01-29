МИД: Азербайджан не позволит использовать свое воздушное пространство для нападений на Иран
Внешняя политика
- 29 января, 2026
- 23:50
Азербайджан никогда не позволит какому-либо государству использовать свое воздушное пространство или территорию для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Арагчи.
Байрамов также отметил, что Азербайджан всегда призывал стороны воздерживаться от деструктивных шагов и риторики, которые могут привести к дестабилизации ситуации в Иране или вокруг него.
Последние новости
00:13
На НПЗ в Турции произошел взрывВ регионе
23:50
МИД: Азербайджан не позволит использовать свое воздушное пространство для нападений на ИранВнешняя политика
23:43
Джейхун Байрамов обсудил с Аббасом Арагчи напряженность в регионеВ регионе
23:39
Министры энергетики стран "Вертикального газового коридора" встретятся в США в следующем месяцеЭнергетика
23:36
США грозит очередной шатдаун из-за отклонения Сенатом ряда законопроектовДругие страны
23:24
В Турции раскрыли главную цель возможного удара Израиля по ИрануВ регионе
23:13
Официальная Анкара считает, что Киев и Москва значительно приблизились к мируВ регионе
23:10
Нападающий "Гамбурга" отстранен от игр за пьяное вождениеФутбол
23:04