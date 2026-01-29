МИД: Азербайджан не позволит использовать свое воздушное пространство для нападений на Иран

Азербайджан никогда не позволит какому-либо государству использовать свое воздушное пространство или территорию для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Байрамов также отметил, что Азербайджан всегда призывал стороны воздерживаться от деструктивных шагов и риторики, которые могут привести к дестабилизации ситуации в Иране или вокруг него.