KİV: Netanyahu Trampa İrana yeni zərbələr planını təqdim edəcək
Digər ölkələr
- 20 dekabr, 2025
- 19:01
İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu dekabrın 29-da Floridada ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilə İrana təkrar zərbələr endirmək imkanlarını müzakirə edəcək.
"Report"un məlumatına görə, "NBC News" bu barədə mənbələrə istinadən xəbər verib.
Mənbələrin məlumatına görə, Netanyahu Tehranın genişlənən raket proqramının və İsrail, region, ABŞ-nin maraqları üçün təhdid kimi qəbul edilən nüvə obyektlərinin bərpasının sübutlarını təqdim etmək niyyətindədir.
Son xəbərlər
19:55
Foto
Naxçıvanda "Suverenlik kuboku" uğrunda voleybol birinciliyi başa çatıbKomanda
19:41
Foto
Monteneqro şirkətləri sənaye zonalarında investisiya imkanlarından yararlanmağa dəvət olunubMaliyyə
19:33
"Fənərbağça"nın prezidenti sərbəst buraxılıbRegion
19:26
Çin raket vasitəsilə orbitə eksperimental rabitə peyki çıxarıbDigər ölkələr
19:11
İran 12 günlük müharibədən sonra ordudakı boşluqları doldururRegion
19:01
KİV: Netanyahu Trampa İrana yeni zərbələr planını təqdim edəcəkDigər ölkələr
18:51
Foto
17 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyində fərdi mübarizə başa çatıbFərdi
18:32
Ordubadda avtobus qaz kəmərini zədələyib, bir qrup abonent istiliksiz qalıbEnergetika
18:30