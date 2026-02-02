İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Elm və təhsil
    • 02 fevral, 2026
    • 21:20
    Emin Əmrullayev səudiyyəli həmkarı ilə görüşüb

    Azərbaycanın elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına səfər çərçivəsində bu ölkənin təhsil naziri Yusif bin Abdullah əl-Binyan ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə E.Əmrullayev "X"dəki hesabında məlumat yayıb.

    Görüş çərçivəsində iki ölkə arasında ali və peşə təhsili sahələrində əməkdaşlıq və yaxın gələcəkdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan təşəbbüslər barədə ətraflı müzakirələr aparılıb.

    Эмин Амруллаев встретился с министром образования Саудовской Аравии

