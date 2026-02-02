Эмин Амруллаев встретился с министром образования Саудовской Аравии

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в рамках визита в Королевство Саудовская Аравия провел встречу с министром образования этой страны Юсифом бин Абдуллой аль-Биньяном.

Как передает Report, об этом Э.Амруллаев сообщил на своей странице в соцсети X.

В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в сферах высшего и профессионального образования, а также инициативы, реализация которых планируется в ближайшей перспективе.