    Эмин Амруллаев встретился с министром образования Саудовской Аравии

    Наука и образование
    • 02 февраля, 2026
    • 21:21
    Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в рамках визита в Королевство Саудовская Аравия провел встречу с министром образования этой страны Юсифом бин Абдуллой аль-Биньяном.

    Как передает Report, об этом Э.Амруллаев сообщил на своей странице в соцсети X.

    В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в сферах высшего и профессионального образования, а также инициативы, реализация которых планируется в ближайшей перспективе.

