İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    "Atletiko" Ademola Lukmanın transferini açıqlayıb

    Futbol
    • 02 fevral, 2026
    • 22:05
    Atletiko Ademola Lukmanın transferini açıqlayıb

    İspaniyanın "Atletiko" komandası İtaliya təmsilçisi "Atalanata"nın hücumçusu Ademola Lukmanı transfer edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə La Liqa klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    28 yaşlı nigeriyalı futbolçu ilə 2030-cu ilə qədər müqavilə imzalanıb. Sözügedən keçid Madrid kollektivinə 35 milyon avroya başa gəlib.

    Qeyd edək ki, Lukman 2022-ci ildən "Atalanta"da çıxış edirdi. O, bu komandanın heyətində 137 oyun keçirib, 55 qol vurub və 27 məhsuldar ötürmə edib.

    Futbol transfer ademola lukman "Atletiko" klubu "Atalanta" klubu

    Son xəbərlər

    23:25

    BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik Böyük Britaniyaya keçib

    Digər ölkələr
    23:18

    Dünya Banki Ukraynaya enerji sisteminin bərpası üçün 40 milyon dollar göndərəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Tramp: Hindistan Rusiyadan neft almayacaq

    Digər ölkələr
    22:52

    Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Sabah"ın XX turdakı səfər oyunlarının başlama tarixləri bəlli olub

    Futbol
    22:48

    Xamenei: İrandakı etirazlar ABŞ tərəfindən təşkil olunub

    Region
    22:36

    Əraqçi: İran qarşılıqlı hörmətə əsaslanan diplomatiyaya açıqdır

    Region
    22:30

    BMT İrana yeni rezident-əlaqələndiricisi təyin edib

    Digər ölkələr
    22:22
    Foto

    Venesuela və digər səkkiz ölkə BMT Baş Assambleyasında səsvermə hüququnu itirib

    Digər ölkələr
    22:07

    Tramp 12 milyard dollarlıq vacib mineralların strateji ehtiyatını yaradır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti