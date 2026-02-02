"Atletiko" Ademola Lukmanın transferini açıqlayıb
Futbol
02 fevral, 2026
- 22:05
İspaniyanın "Atletiko" komandası İtaliya təmsilçisi "Atalanata"nın hücumçusu Ademola Lukmanı transfer edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə La Liqa klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
28 yaşlı nigeriyalı futbolçu ilə 2030-cu ilə qədər müqavilə imzalanıb. Sözügedən keçid Madrid kollektivinə 35 milyon avroya başa gəlib.
Qeyd edək ki, Lukman 2022-ci ildən "Atalanta"da çıxış edirdi. O, bu komandanın heyətində 137 oyun keçirib, 55 qol vurub və 27 məhsuldar ötürmə edib.
