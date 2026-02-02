Azərbaycan Gənclər Forumunun 30 illiyi münasibətilə Xankəndidə qala gecəsi keçirilib
Daxili siyasət
- 02 fevral, 2026
- 21:46
Azərbaycan Gənclər Forumunun 30 illiyi münasibətilə Xankəndidə qala gecəsi keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, gecədə Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmiləri, media nümayəndələri, Azərbaycanın müxtəlif regionlarından olan gənclər iştirak edib.
Gecə musiqiçilərin Azərbaycan mahnılarını səsləndirməsi ilə davam edib.
Xatırladaq ki, Azərbaycan gənclərinin ilk forumu 1996-cı il 2 fevral tarixində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanıb. Bu tarix sonradan Azərbaycan Gəncləri Günü kimi qeyd olunur.
Son xəbərlər
21:54
ABŞ Hindistana tətbiq etdiyi rüsumları 18 %-ə endirəcəkDigər ölkələr
21:46
Foto
Azərbaycan Gənclər Forumunun 30 illiyi münasibətilə Xankəndidə qala gecəsi keçirilibDaxili siyasət
21:43
İtaliya klubları futbolçularını dəyişiblərFutbol
21:20
Foto
Emin Əmrullayev səudiyyəli həmkarı ilə görüşübElm və təhsil
20:58
Zelenski: Kiyev və Vaşinqton arasında təhlükəsizlik zəmanətləri üzrə sənəd hazırdırDigər ölkələr
20:43
Video
Ərdoğan: Türkiyə regionda sülh və sabitlik üçün çalışırRegion
20:26
ABŞ və İsrailin Hərbi Dəniz Qüvvələri Qırmızı dənizdə birgə təlimlər keçiribDigər ölkələr
20:20
Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri bu ölkənin iqtisadiyyat və maliyyə naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİBMaliyyə
20:18