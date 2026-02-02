İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Daxili siyasət
    • 02 fevral, 2026
    • 21:46
    Azərbaycan Gənclər Forumunun 30 illiyi münasibətilə Xankəndidə qala gecəsi keçirilib

    Azərbaycan Gənclər Forumunun 30 illiyi münasibətilə Xankəndidə qala gecəsi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, gecədə Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmiləri, media nümayəndələri, Azərbaycanın müxtəlif regionlarından olan gənclər iştirak edib.

    Gecə musiqiçilərin Azərbaycan mahnılarını səsləndirməsi ilə davam edib.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan gənclərinin ilk forumu 1996-cı il 2 fevral tarixində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanıb. Bu tarix sonradan Azərbaycan Gəncləri Günü kimi qeyd olunur.

    В Ханкенди состоялся гала-вечер по случаю 30-летия Азербайджанского молодежного форума

