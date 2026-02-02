В Ханкенди состоялся гала-вечер по случаю 30-летия Азербайджанского молодежного форума

В Ханкенди состоялся гала-вечер, посвященный 30-летию Азербайджанского молодежного форума.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие представители Министерства молодежи и спорта, представители СМИ, а также молодежь из различных регионов Азербайджана.

Вечер продолжился выступлениями музыкантов, исполнивших различные азербайджанские песни.

Напомним, что первый форум азербайджанской молодежи был инициирован Общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым 2 февраля 1996 года, и впоследствии эта дата стала отмечаться как День молодежи Азербайджана.