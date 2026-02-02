В Ханкенди состоялся гала-вечер по случаю 30-летия Азербайджанского молодежного форума
Внутренняя политика
- 02 февраля, 2026
- 21:53
В Ханкенди состоялся гала-вечер, посвященный 30-летию Азербайджанского молодежного форума.
Как передает Report, в мероприятии приняли участие представители Министерства молодежи и спорта, представители СМИ, а также молодежь из различных регионов Азербайджана.
Вечер продолжился выступлениями музыкантов, исполнивших различные азербайджанские песни.
Напомним, что первый форум азербайджанской молодежи был инициирован Общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым 2 февраля 1996 года, и впоследствии эта дата стала отмечаться как День молодежи Азербайджана.
Последние новости
23:11
Хаменеи: Беспорядки в Иране были организованы СШАВ регионе
23:08
МИД РФ: Москва надеется, что Ереван не переориентируется под стандарты антироссийских блоковВ регионе
22:55
МИД: РФ и Иран проведут заседание межправкомиссии вопреки угрозам ТегерануВ регионе
22:45
Арагчи: Иран не упускает ни одной возможности для защиты прав своего народаВ регионе
22:40
ООН назначила нового координатора-резидента в ИранеДругие страны
22:35
Фото
Венесуэла лишилась права голоса в Генассамблее ООНДругие страны
22:16
МИД РФ: Работа по вопросам обмена заключенными с США идет по линии спецслужбВ регионе
22:06
"Ювентус" и "Болонья" обменялись игрокамиФутбол
21:53
Фото