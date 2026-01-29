Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Джейхун Байрамов обсудил с Аббасом Арагчи напряженность в регионе

    В регионе
    • 29 января, 2026
    • 23:43
    Джейхун Байрамов обсудил с Аббасом Арагчи напряженность в регионе

    Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи провели телефонный разговор.

    Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

    Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана.

    Джейхун Байрамов выразил обеспокоенность напряженностью в регионе и отметил, что Азербайджан всегда призывал стороны воздерживаться от деструктивных шагов и риторики, которые могут привести к дестабилизации ситуации в Иране или вокруг него.

    Было отмечено, что наметившиеся проблемы необходимо решать в соответствии с нормами и принципами международного права, путем диалога и дипломатии.

    Особо было подчеркнуто, что Азербайджан никогда не позволит какому-либо государству использовать свое воздушное пространство или территорию для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны.

    В ходе разговоры министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    МИД Азербайджана МИД Ирана Джейхун Байрамов Аббас Арагчи
    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur
    Ты - Король

    Последние новости

    00:13

    На НПЗ в Турции произошел взрыв

    В регионе
    23:50

    МИД: Азербайджан не позволит использовать свое воздушное пространство для нападений на Иран

    Внешняя политика
    23:43

    Джейхун Байрамов обсудил с Аббасом Арагчи напряженность в регионе

    В регионе
    23:39

    Министры энергетики стран "Вертикального газового коридора" встретятся в США в следующем месяце

    Энергетика
    23:36

    США грозит очередной шатдаун из-за отклонения Сенатом ряда законопроектов

    Другие страны
    23:24

    В Турции раскрыли главную цель возможного удара Израиля по Ирану

    В регионе
    23:13

    Официальная Анкара считает, что Киев и Москва значительно приблизились к миру

    В регионе
    23:10

    Нападающий "Гамбурга" отстранен от игр за пьяное вождение

    Футбол
    23:04

    Глава МИД Турции: Америка выходит из архитектуры безопасности Европы

    Другие
    Лента новостей