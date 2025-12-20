Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС мирный план по Газе

Глава Национальной разведывательной службы Турции Ибрагим Калын встретился в Стамбуле с делегацией палестинского движения ХАМАС.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, стороны обсудили перемирие между Израилем и ХАМАС, а также ситуацию в секторе Газа.

Члены ХАМАС проинформировали Калына о нарушениях перемирия в регионе. Стороны провели консультации по созданию необходимых условий для перехода ко второму этапу Мирного плана по Газе и устранению возникших проблем.

Турецкая сторона предоставила информацию о работе республики в сфере доставки гуманитарной помощи в Газу, была подчеркнута важность создания Палестинского государства.