Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС мирный план по Газе
В регионе
- 20 декабря, 2025
- 20:20
Глава Национальной разведывательной службы Турции Ибрагим Калын встретился в Стамбуле с делегацией палестинского движения ХАМАС.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, стороны обсудили перемирие между Израилем и ХАМАС, а также ситуацию в секторе Газа.
Члены ХАМАС проинформировали Калына о нарушениях перемирия в регионе. Стороны провели консультации по созданию необходимых условий для перехода ко второму этапу Мирного плана по Газе и устранению возникших проблем.
Турецкая сторона предоставила информацию о работе республики в сфере доставки гуманитарной помощи в Газу, была подчеркнута важность создания Палестинского государства.
