    Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС мирный план по Газе

    • 20 декабря, 2025
    • 20:20
    Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС мирный план по Газе

    Глава Национальной разведывательной службы Турции Ибрагим Калын встретился в Стамбуле с делегацией палестинского движения ХАМАС.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, стороны обсудили перемирие между Израилем и ХАМАС, а также ситуацию в секторе Газа.

    Члены ХАМАС проинформировали Калына о нарушениях перемирия в регионе. Стороны провели консультации по созданию необходимых условий для перехода ко второму этапу Мирного плана по Газе и устранению возникших проблем.

    Турецкая сторона предоставила информацию о работе республики в сфере доставки гуманитарной помощи в Газу, была подчеркнута важность создания Палестинского государства.

    İbrahim Kalın HƏMAS-ın nümayəndə heyəti ilə görüşüb

