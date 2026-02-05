Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Турции вспыхнул пожар в женской тюрьме, заключенных эвакуировали

    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 03:07
    В Турции вспыхнул пожар в женской тюрьме, заключенных эвакуировали

    В женской исправительной колонии-поселении в провинции Сакарья на северо-западе Турции произошел пожар.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.

    Согласно информации, в ночные часы в одном из блоков исправительного учреждения началось возгорание, на место были привлечены пожарные бригады и спасатели.

    Заключенные были эвакуированы, тем не менее, несколько человек отравились продуктами горения, четверо из них были доставлены в больницу.

    Пожар был потушен в короткие сроки. По факту начато расследование.

    Сакарья Турция пожар исправительное учреждение
    Türkiyədə qadın həbsxanasında yanğın baş verib, məhkumlar təxliyə olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    03:51

    Spiegel: ФРГ сокращает воинский контингент в Северном Ираке

    Другие страны
    03:34

    JPost: В Израиле при взрыве автомобиля погиб человек

    Другие страны
    03:07

    В Турции вспыхнул пожар в женской тюрьме, заключенных эвакуировали

    В регионе
    02:38

    Bloomberg: SpaceX привлекла иностранные банки к подготовке IPO

    Бизнес
    02:21

    "Манчестер Сити" сыграет с "Арсеналом" в финале Кубка английской лиги

    Футбол
    01:50

    Зеленский назвал потери Украины в войне с РФ

    Другие страны
    01:14

    Reuters: Советник Макрона посетил Москву

    В регионе
    00:45

    Вице-премьер Украины высоко оценил поддержку Азербайджана в энергетической сфере

    Другие страны
    00:25

    Израиль намерен построить международный аэропорт к востоку от сектора Газа

    Другие страны
    Лента новостей