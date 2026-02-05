В Турции вспыхнул пожар в женской тюрьме, заключенных эвакуировали
В регионе
- 05 февраля, 2026
- 03:07
В женской исправительной колонии-поселении в провинции Сакарья на северо-западе Турции произошел пожар.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.
Согласно информации, в ночные часы в одном из блоков исправительного учреждения началось возгорание, на место были привлечены пожарные бригады и спасатели.
Заключенные были эвакуированы, тем не менее, несколько человек отравились продуктами горения, четверо из них были доставлены в больницу.
Пожар был потушен в короткие сроки. По факту начато расследование.
В Турции вспыхнул пожар в женской тюрьме, заключенных эвакуировали
