JPost: В Израиле при взрыве автомобиля погиб человек

По меньшей мере один человек погиб и еще двое пострадали после взрыва автомобиля в городе Кирьят-Ям в Израиле.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителя медицинского центра Рамбам.

По ее информации, взрыв произошел вечером 4 февраля. Прибывшие на место происшествия парамедики обнаружили автомобиль, из которого шел дым, а также трех человек, лежащих рядом с ним.

В результате инцидента пострадали 30-летний мужчина и подросток около 13 лет, они были госпитализированы в тяжелом состоянии с множественными травмами, сообщили газете в больнице. Еще один пострадавший впоследствии умер в медучреждении, указывает The Jerusalem Post.

По словам очевидцев инцидента, которые приводит 12-й телеканал, инцидент мог нести криминальный характер. Израильская полиция рассматривает возможность преждевременного взрыва бомбы, заложенной рядом с автомобилем, сообщает KAN.