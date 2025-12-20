İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İbrahim Kalın HƏMAS-ın nümayəndə heyəti ilə görüşüb

    Region
    • 20 dekabr, 2025
    • 20:13
    İbrahim Kalın HƏMAS-ın nümayəndə heyəti ilə görüşüb

    Türkiyənin Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi İbrahim Kalın İstanbulda Fələstinin HƏMAS hərəkatının nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

    Görüşdə İsrail ilə HƏMAS arasında əldə olunan atəşkəs və Qəzza zolağındakı vəziyyət müzakirə edilib. HƏMAS-ın üzvləri Türkiyənin Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəisinə bəzi gərginliklər barədə məlumat veriblər.

    Görüşdə Qəzza üzrə Sülh Planının ikinci mərhələsinə keçid üçün lazımi şəraitin yaradılması və problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı məsləhətləşmələr aparılıb.

    Türkiyənin Qəzzaya humanitar yardım göndərməsi də qeyd olunan müzakirələrdə Fələstin dövlətinin yaradılmasının əhəmiyyəti vurğulanıb. Qeyd olunub ki, görüşdə iştirak edən hər iki heyət İsrail ilə Fələstin arasında sülhün yalnız bu halda mümkünlüyünə inanırlar.

    İbrahim Kalın HƏMAS İstanbul Sülh planı Qəzza
    Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС мирный план по Газе

    Son xəbərlər

    20:35

    "Media Savadlılığı" Həftəsi çərçivəsində gənclər üçün xarici ekspertlərin iştirakı ilə təlimlər keçirilib

    Digər
    20:23

    İran nəqliyyatda vahid idarəetmə sistemi yaratmaq istəyir

    Region
    20:13

    İbrahim Kalın HƏMAS-ın nümayəndə heyəti ilə görüşüb

    Region
    20:06

    Orban: Aİ sülhməramlılarının Ukraynaya göndərilməsi Rusiya ilə müharibəyə gətirib çıxaracaq

    Digər ölkələr
    19:55
    Foto

    Naxçıvanda "Suverenlik kuboku" uğrunda voleybol birinciliyi başa çatıb

    Komanda
    19:41
    Foto

    Monteneqro şirkətləri sənaye zonalarında investisiya imkanlarından yararlanmağa dəvət olunub

    Maliyyə
    19:33

    "Fənərbağça"nın prezidenti sərbəst buraxılıb

    Futbol
    19:26

    Çin raket vasitəsilə orbitə eksperimental rabitə peyki çıxarıb

    Digər ölkələr
    19:11

    İran 12 günlük müharibədən sonra ordudakı boşluqları doldurur

    Region
    Bütün Xəbər Lenti