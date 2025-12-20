В Турции освободили президента футбольного клуба "Фенербахче"
В регионе
20 декабря, 2025
- 20:03
Стамбульская прокуратура освободила президента клуба "Фенербахче", бизнесмена Садеттина Сарана, который был вызван для дачи показаний по обвинениям, связанным с наркотиками.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.
Саран около двух часов давал показания в Генпрокуратуре Стамбула, после чего бизнесмена отпустили под подписку о невыезде.
Позднее президент клуба прибыл на стадион во второй половине матча "Эюпспор" - "Фенербахче", чтобы поддержать свою команду.
