    В Турции освободили президента футбольного клуба "Фенербахче"

    • 20 декабря, 2025
    • 20:03
    В Турции освободили президента футбольного клуба Фенербахче

    Стамбульская прокуратура освободила президента клуба "Фенербахче", бизнесмена Садеттина Сарана, который был вызван для дачи показаний по обвинениям, связанным с наркотиками.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

    Саран около двух часов давал показания в Генпрокуратуре Стамбула, после чего бизнесмена отпустили под подписку о невыезде.

    Позднее президент клуба прибыл на стадион во второй половине матча "Эюпспор" - "Фенербахче", чтобы поддержать свою команду.

    "Fənərbağça"nın prezidenti sərbəst buraxılıb

