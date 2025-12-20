"Fənərbağça"nın prezidenti sərbəst buraxılıb
Futbol
- 20 dekabr, 2025
- 19:33
İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən aparılan istintaq çərçivəsində "narkotik maddə əldə etmək" və "narkotik maddənin istifadəsinə şərait yaratmaq" ittihamları ilə ifadə verməyə çağırılan "Fənərbağça" klubunun prezidenti, iş adamı Sadettin Saran sərbəst buraxılıb.
"Report" bu barədə "Haber Global"a istinadən xəbər verir.
Saran İstanbul Baş Prokurorluğunda təxminən 2 saat ifadə verib. Qan və saç nümunəsi götürülməsi üçün Tibb İnstitutuna göndərilən iş adamı prosedurların ardından yenidən məhkəməyə gətirilib. O, xaricə çıxış qadağası və məhkəmə nəzarəti şərti ilə azadlığa buraxılıb.
Saran sərbəst buraxıldıqdan sonra "Eyüpspor" – "Fənərbağça" oyununun ikinci hissəsində stadiona daxil olaraq komandasını dəstəkləyib.
Son xəbərlər
20:35
"Media Savadlılığı" Həftəsi çərçivəsində gənclər üçün xarici ekspertlərin iştirakı ilə təlimlər keçirilibDigər
20:23
İran nəqliyyatda vahid idarəetmə sistemi yaratmaq istəyirRegion
20:13
İbrahim Kalın HƏMAS-ın nümayəndə heyəti ilə görüşübRegion
20:06
Orban: Aİ sülhməramlılarının Ukraynaya göndərilməsi Rusiya ilə müharibəyə gətirib çıxaracaqDigər ölkələr
19:55
Foto
Naxçıvanda "Suverenlik kuboku" uğrunda voleybol birinciliyi başa çatıbKomanda
19:41
Foto
Monteneqro şirkətləri sənaye zonalarında investisiya imkanlarından yararlanmağa dəvət olunubMaliyyə
19:33
"Fənərbağça"nın prezidenti sərbəst buraxılıbFutbol
19:26
Çin raket vasitəsilə orbitə eksperimental rabitə peyki çıxarıbDigər ölkələr
19:11