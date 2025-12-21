NYT: Украина начала охоту на российские нефтяные танкеры

Украина начала охоту на российские нефтяные танкеры.

Как передает Report, об этом пишет издание The New York Times (NYT).

Подчеркивается, что за последние несколько недель Украина нанесла четыре удара морскими беспилотниками по российским нефтяным танкерам из так называемого теневого флота.

За последние недели украинские дроны атаковали четыре нефтяных танкера, связанных с российским "теневым флотом", который помогает Москве обходить международные санкции. Три судна были поражены морскими дронами в Черном море, еще одно - воздушными дронами в Средиземном море, более чем в 1 200 милях от Украины.

В Службе безопасности Украины подтвердили, что все пораженные танкеры направлялись в российские порты для загрузки нефтью, в частности в Новороссийск - крупнейший нефтяной хаб РФ в Черном море. На момент атак суда были пустыми.

"Нет денег - нет военной машины", - объясняют эксперты, подчеркивая, что нефть остается "главным источником финансирования российской агрессии".

Украина использует морские дроны "Морские малыши", разработанные и управляемые украинской разведкой, которые способны преодолевать большие расстояния и наносить точечные удары по целям в море.