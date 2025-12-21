İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    KİV: Ukrayna Rusiyanın neft tankerlərinin ovuna başlayıb

    Digər ölkələr
    • 21 dekabr, 2025
    • 05:08
    Ukrayna Rusiyanın neft tankerlərinin ovuna başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Nyu-York Times" (NYT) nəşri yazır.

    Son bir neçə həftə ərzində Ukraynanın Rusiyanın kölgə donanması adlanan neft tankerlərinə dəniz dronları ilə dörd zərbə endirdiyi vurğulanır. Son həftələr Ukrayna dronları Rusiyanın "kölgə donanması" ilə əlaqəli olan dörd neft tankerinə hücum edib, bu da Moskvaya beynəlxalq sanksiyalardan yan keçməyə kömək edir.

    Üç gəmi Qara dənizdəki dəniz dronları, digəri isə Ukraynadan 1 200 mildən çox məsafədə Aralıq dənizindəki hava dronları tərəfindən vurulub.

    Ukraynanın Təhlükəsizlik Xidməti bütün tankerlərin Rusiya limanlarına neft yükləmək üçün göndərildiyini, xüsusən Rusiyanın Qara dənizdəki ən böyük neft mərkəzi olan Novorossiyskə göndərildiyini bildirib.

    Hücumlar zamanı gəmilər boş olub. "Pul yoxdur - hərbi maşın yoxdur" deyə mütəxəssislər, neftin "Rusiya təcavüzünün əsas maliyyə mənbəyi" olaraq qaldığını vurğulayıblar.

    Ukrayna ölkə kəşfiyyatı tərəfindən hazırlanmış, idarə olunan, uzun məsafələri qət edə bilən və dənizdəki hədəflərə dəqiq zərbələr endirə bilən "dəniz körpələri" dronlardan istifadə edir.

    Ukrayna Rusiya neft tankerləri
    NYT: Украина начала охоту на российские нефтяные танкеры

