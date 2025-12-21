Сын Карло Анчелотти может возглавить "Реал"
Футбол
- 21 декабря, 2025
- 06:46
Сын Карло Анчелотти Давиде Анчелотти может сменить Хаби Алонсо на посту главного тренера "Реала".
Как передает Report, об этом сообщает Sport.es.
По данным его источника, уход Давиде Анчелотти из "Ботафого" может быть связан с возможным увольнением Хаби Алонсо, которому не удалось реализовать свой стиль игры в "Реале".
Анчелотти-младший покинул "Ботафого" 18 декабря. Вместе с итальянцем, возглавлявшим команду с июля 2025 года, ее покинули тренер по физической подготовке Лука Герра, а также его помощники Луис Тевенет и Эндрю Манган.
Отметим, Карло Анчелотти также возглавлял "Реал". Он покинул клуб в 2025 году и возглавил национальную команду Бразилии.
Последние новости
07:14
Крупнейшее морское нефтегазовое месторождение КНР установило рекордДругие страны
06:46
Сын Карло Анчелотти может возглавить "Реал"Футбол
06:07
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4Другие страны
05:39
В Пентагоне назвали условия прекращения захвата судов ВенесуэлыДругие страны
05:20
Экс-президента Аргентины госпитализировалиДругие страны
04:53
AP: Из списков Минюста США пропали файлы по делу ЭпштейнаДругие страны
04:18
NYT: Украина начала охоту на российские нефтяные танкерыДругие страны
03:45
Мбаппе повторил рекорд Роналду по количеству голов в "Реале" за один годФутбол
03:06