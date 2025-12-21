Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Сын Карло Анчелотти может возглавить "Реал"

    Футбол
    • 21 декабря, 2025
    • 06:46
    Сын Карло Анчелотти может возглавить Реал

    Сын Карло Анчелотти Давиде Анчелотти может сменить Хаби Алонсо на посту главного тренера "Реала".

    Как передает Report, об этом сообщает Sport.es.

    По данным его источника, уход Давиде Анчелотти из "Ботафого" может быть связан с возможным увольнением Хаби Алонсо, которому не удалось реализовать свой стиль игры в "Реале".

    Анчелотти-младший покинул "Ботафого" 18 декабря. Вместе с итальянцем, возглавлявшим команду с июля 2025 года, ее покинули тренер по физической подготовке Лука Герра, а также его помощники Луис Тевенет и Эндрю Манган.

    Отметим, Карло Анчелотти также возглавлял "Реал". Он покинул клуб в 2025 году и возглавил национальную команду Бразилии.

    Карло Анчелотти ФК "Реал" Хаби Алонсо
    KİV: Karlo Ançelottinin oğlu "Real Madrid"in baş məşqçisi ola bilər

    Последние новости

    07:14

    Крупнейшее морское нефтегазовое месторождение КНР установило рекорд

    Другие страны
    06:46

    Сын Карло Анчелотти может возглавить "Реал"

    Футбол
    06:07

    На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

    Другие страны
    05:39

    В Пентагоне назвали условия прекращения захвата судов Венесуэлы

    Другие страны
    05:20

    Экс-президента Аргентины госпитализировали

    Другие страны
    04:53

    AP: Из списков Минюста США пропали файлы по делу Эпштейна

    Другие страны
    04:18

    NYT: Украина начала охоту на российские нефтяные танкеры

    Другие страны
    03:45

    Мбаппе повторил рекорд Роналду по количеству голов в "Реале" за один год

    Футбол
    03:06

    Израильские военные провели зачистку четырех поселков в Эль-Кунейтре

    Другие страны
    Лента новостей