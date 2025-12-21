Сын Карло Анчелотти может возглавить "Реал"

Сын Карло Анчелотти Давиде Анчелотти может сменить Хаби Алонсо на посту главного тренера "Реала".

Как передает Report, об этом сообщает Sport.es.

По данным его источника, уход Давиде Анчелотти из "Ботафого" может быть связан с возможным увольнением Хаби Алонсо, которому не удалось реализовать свой стиль игры в "Реале".

Анчелотти-младший покинул "Ботафого" 18 декабря. Вместе с итальянцем, возглавлявшим команду с июля 2025 года, ее покинули тренер по физической подготовке Лука Герра, а также его помощники Луис Тевенет и Эндрю Манган.

Отметим, Карло Анчелотти также возглавлял "Реал". Он покинул клуб в 2025 году и возглавил национальную команду Бразилии.