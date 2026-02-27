В Азербайджане разработают государственный Индекс готовности к ИИ

В Азербайджане к июню 2027 года будет разработана методология государственного "Индекса готовности к искусственному интеллекту".

Как сообщает Report, это предусмотрено "Планом действий на 2026–2028 годы по ускорению цифрового развития", утвержденным сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, предусмотрено определение ключевых показателей эффективности применения технологий искусственного интеллекта в государственных органах и их представление госорганам.

Также планируется создание системы ежегодной отчетности по цифровой эффективности и внедрению ИИ, поэтапное увеличение доли автоматизированных процессов в общей рабочей нагрузке до установленных целевых ориентиров.

Финансирование мероприятий, предусмотренных Планом действий, будет осуществляться за счет средств государственного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством.