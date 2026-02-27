Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Азербайджане разработают государственный Индекс готовности к ИИ

    ИКТ
    • 27 февраля, 2026
    • 16:06
    В Азербайджане разработают государственный Индекс готовности к ИИ

    В Азербайджане к июню 2027 года будет разработана методология государственного "Индекса готовности к искусственному интеллекту".

    Как сообщает Report, это предусмотрено "Планом действий на 2026–2028 годы по ускорению цифрового развития", утвержденным сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

    Согласно документу, предусмотрено определение ключевых показателей эффективности применения технологий искусственного интеллекта в государственных органах и их представление госорганам.

    Также планируется создание системы ежегодной отчетности по цифровой эффективности и внедрению ИИ, поэтапное увеличение доли автоматизированных процессов в общей рабочей нагрузке до установленных целевых ориентиров.

    Финансирование мероприятий, предусмотренных Планом действий, будет осуществляться за счет средств государственного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством.

    искуственный интеллект план действий Индекс готовности к ИИ
    Azərbaycanda "Süni İntellektə Hazırlıq İndeksi" hazırlanacaq
    Azerbaijan to develop national AI Readiness Index

    Последние новости

    16:37

    В Шамахинском районе зафиксировано второе за день землетрясение

    Происшествия
    16:34

    В Бакинском аэропорту пресечена контрабанда почти 350 граммов золота

    Бизнес
    16:31

    Создание "Data Lake" в Азербайджане завершится летом 2028 года

    ИКТ
    16:23

    SOCAR и BP договорились о совместных исследованиях на Каспии

    Энергетика
    16:16

    Токаев: С Вучичем обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

    В регионе
    16:13

    Вучич: Белград рассчитывает на помощь Казахстана в подготовке спецназа Сербии

    В регионе
    16:13

    В честь премьер-министра Эфиопии дан официальный обед

    Внешняя политика
    16:06

    В Азербайджане разработают государственный Индекс готовности к ИИ

    ИКТ
    15:58

    Зеленский пригласил Фицо в Украину

    Другие страны
    Лента новостей