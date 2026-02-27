Переход госорганов в "Правительственное облако" завершится к концу 2027г

В Азербайджане перенос государственных информационных ресурсов и систем в "Правительственное облако" планируется полностью завершить в декабре 2027 года.

Как сообщает Report, соответствующие сроки установлены в "Плане действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно положениям документа, планируется обеспечить переход 100% государственной ИТ-инфраструктуры под управление на базе "Правительственного облака". Предполагается, что данная мера позволит сократить операционные расходы и обеспечить высокий уровень киберзащищенности.

Финансирование мероприятий, включенных в План действий, будет осуществляться за счет средств государственного бюджета, а также других источников, предусмотренных законодательством.