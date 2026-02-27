Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Переход госорганов в "Правительственное облако" завершится к концу 2027г

    ИКТ
    • 27 февраля, 2026
    • 15:41
    Переход госорганов в Правительственное облако завершится к концу 2027г

    В Азербайджане перенос государственных информационных ресурсов и систем в "Правительственное облако" планируется полностью завершить в декабре 2027 года.

    Как сообщает Report, соответствующие сроки установлены в "Плане действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

    Согласно положениям документа, планируется обеспечить переход 100% государственной ИТ-инфраструктуры под управление на базе "Правительственного облака". Предполагается, что данная мера позволит сократить операционные расходы и обеспечить высокий уровень киберзащищенности.

    Финансирование мероприятий, включенных в План действий, будет осуществляться за счет средств государственного бюджета, а также других источников, предусмотренных законодательством.

    Azərbaycanda "Hökumət buludu"na keçid gələn ilin dekabr ayında başa çatacaq
    Transition of government agencies to Government Cloud to be completed by end of 2027

