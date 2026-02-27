İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Azərbaycanda "Hökumət buludu"na keçid gələn ilin dekabr ayında başa çatacaq

    İKT
    • 27 fevral, 2026
    • 15:23
    Azərbaycanda Hökumət buluduna keçid gələn ilin dekabr ayında başa çatacaq

    Dövlət informasiya ehtiyatlarının və sistemlərinin "Hökumət buludu"na keçidi 2027-ci ilin dekabr ayında tamamlanacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün təsdiqlədiyi "Rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsinə dair 2026−2028-ci illər üçün Fəaliyyət Planı"nda öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, dövlət İT infrastrukturunun 100 % "Hökumət buludu" üzərindən idarə edilməsi, əməliyyat xərclərinə qənaət və kiberdayanıqlılığın təmin edilməsi planlaşdırılır.

    Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin maliyyələşdirilməsi dövlət büdcəsi və qanunla nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına təmin ediləcək.

