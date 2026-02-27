Румыния планирует присоединиться к проекту энергокоридора "Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария"

Румыния намерена присоединиться к проекту создания коридора зеленой энергии "Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария".

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Министерства энергетики Азербайджана о работе, проделанной в 2025 году.

Меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики Азербайджана, Болгарии, Турции и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии о передаче и торговле "зеленой электроэнергией" был подписан 4 апреля в Баку в рамках министерского заседания. Кроме того, был утвержден график предстоящих работ по проекту.

"Румынская сторона выразила желание присоединиться к этому проекту. В этой связи турецкой стороной подготовлен проект Протокола о внесении изменений в Меморандум о взаимопонимании, подписанный 4 апреля 2025 года. Проект Протокола находится на рассмотрении сторон", -говорится в сообщении.

Также между участниками проекта продолжается согласование подготовленного Турцией проекта документа Технического задания.