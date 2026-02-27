Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Румыния планирует присоединиться к проекту энергокоридора "Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария"

    Энергетика
    • 27 февраля, 2026
    • 15:54
    Румыния планирует присоединиться к проекту энергокоридора Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария

    Румыния намерена присоединиться к проекту создания коридора зеленой энергии "Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Министерства энергетики Азербайджана о работе, проделанной в 2025 году.

    Меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики Азербайджана, Болгарии, Турции и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии о передаче и торговле "зеленой электроэнергией" был подписан 4 апреля в Баку в рамках министерского заседания. Кроме того, был утвержден график предстоящих работ по проекту.

    "Румынская сторона выразила желание присоединиться к этому проекту. В этой связи турецкой стороной подготовлен проект Протокола о внесении изменений в Меморандум о взаимопонимании, подписанный 4 апреля 2025 года. Проект Протокола находится на рассмотрении сторон", -говорится в сообщении.

    Также между участниками проекта продолжается согласование подготовленного Турцией проекта документа Технического задания.

    Rumıniya Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Bolqarıstan yaşıl enerji dəhlizi layihəsinə qoşulmaq istəyir
    Romania plans to join Azerbaijan–Georgia–Türkiye–Bulgaria energy corridor project

