Зеленский пригласил Фицо в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо проводят телефонный звонок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Офис президента Украины (ОПУ).

"В данный момент президент разговаривает с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его в Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов",- говорится в сообщении ОПУ в соцсети Telegram.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня провел телефонный разговор со словацким коллегой Робертом Фицо и объявил, что две страны создадут следственную комиссию для изучения состояния трубопровода "Дружба".

Отметим, что транзит нефти по "Дружбе" в Словакию и и Венгрию прекратился 27 января из-за повреждения оборудования на западе Украины после удара российского беспилотника.