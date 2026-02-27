Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Зеленский пригласил Фицо в Украину

    • 27 февраля, 2026
    • 15:58
    Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо проводят телефонный звонок.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Офис президента Украины (ОПУ).

    "В данный момент президент разговаривает с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его в Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов",- говорится в сообщении ОПУ в соцсети Telegram.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня провел телефонный разговор со словацким коллегой Робертом Фицо и объявил, что две страны создадут следственную комиссию для изучения состояния трубопровода "Дружба".

    Отметим, что транзит нефти по "Дружбе" в Словакию и и Венгрию прекратился 27 января из-за повреждения оборудования на западе Украины после удара российского беспилотника.

    Другие страны
