В Азербайджане планируется запуск портала "Электронное участие"

В Азербайджане до конца 2026 года планируется запуск портала "Электронное участие".

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Плане действий по ускорению цифрового развития на 2026−2028 годы", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, в отчетный период также предусматривается начало реализации плана мероприятий по улучшению позиции страны в Индексе развития электронного правительства.

Финансирование мероприятий, предусмотренных Планом действий, будет обеспечено за счет государственного бюджета и других источников, предусмотренных законом.