    В Азербайджане планируется запуск портала "Электронное участие"

    ИКТ
    • 27 февраля, 2026
    • 15:42
    В Азербайджане планируется запуск портала Электронное участие

    В Азербайджане до конца 2026 года планируется запуск портала "Электронное участие".

    Как сообщает Report, это нашло отражение в "Плане действий по ускорению цифрового развития на 2026−2028 годы", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

    Согласно документу, в отчетный период также предусматривается начало реализации плана мероприятий по улучшению позиции страны в Индексе развития электронного правительства.

    Финансирование мероприятий, предусмотренных Планом действий, будет обеспечено за счет государственного бюджета и других источников, предусмотренных законом.

    Azərbaycanda bu il "Elektron iştirakçılıq" portalı istismara veriləcək
    Azerbaijan plans to launch Electronic Participation portal

