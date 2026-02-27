Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Ильхам Алиев встретился с премьером Эфиопии в расширенном составе, подписан ряд документов

    Внешняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 13:18
    Ильхам Алиев встретился с премьером Эфиопии в расширенном составе, подписан ряд документов

    27 февраля состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али в расширенном составе.

    Как сообщает Report, затем с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотеос подписали "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопия о сотрудничестве в оборонной сфере" и "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в организации тридцать второй сессии Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP32)".

    Отметим, что в рамках визита премьер-министра Эфиопии в нашу страну были подписаны "Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Федеративной Демократической Республики Эфиопия", "Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Федеральной комиссией по этике и противодействию коррупции Эфиопии", "Меморандум о взаимопонимании между Агентством по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики и Эфиопской инвестиционной комиссией" и "Меморандум о взаимопонимании между ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" и Эфиопской вещательной корпорацией".

    Ильхам Алиев Абий Ахмед Али Эфиопия Подписание документов
    İlham Əliyevin Efiopiyanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub və iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb
    President Ilham Aliyev holds expanded meeting with Ethiopian Prime Minister

    Последние новости

    13:33

    Азербайджан и Эфиопия будут сотрудничать в оборонной сфере

    Внешняя политика
    13:30

    Шахбаз Шариф совершит визит в РФ в начале марта

    Другие страны
    13:30

    Состоялась встреча первых леди Азербайджана и Эфиопии

    Внешняя политика
    13:27

    Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает

    Другие страны
    13:25

    Азербайджан и Эфиопия будут сотрудничать в рамках COP32

    Внешняя политика
    13:19

    Генпрокуратура Казахстана начала проверку связей экс-чиновников с Эпштейном

    В регионе
    13:18

    Ильхам Алиев встретился с премьером Эфиопии в расширенном составе, подписан ряд документов

    Внешняя политика
    13:15

    Генсек энергосовета Италии: Сотрудничество с Азербайджаном укрепляет безопасность энергопоставок

    Энергетика
    13:14

    Бирол Акгюн: Азербайджан — важный центр тюркского мира

    Наука и образование
    Лента новостей