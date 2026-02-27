SOCAR и Masdar договорились о расширении сотрудничества в области декарбонизации

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов намерены расширять взаимодействие в сфере декарбонизации.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные SOCAR, соответствующие переговоры состоялись в рамках встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с главным исполнительным директором Masdar Мохамедом Джамилем аль-Рамахи.

    Стороны выразили удовлетворение результатами совместной деятельности по развитию возобновляемых источников энергии. В частности, был рассмотрен ход работ в рамках реализации проектов строительства солнечных и ветряных электростанций на территории Азербайджана при участии обеих компаний.

    Также обсуждены перспективы расширения сотрудничества в области справедливого энергетического перехода и сокращения углеродного следа.

    Кроме того, были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Подчеркнута важность продолжения диалога по указанным направлениям.

