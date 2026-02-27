İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    SOCAR və "Masdar" dekarbonizasiya tərəfdaşlığını genişləndirəcək

    Energetika
    • 27 fevral, 2026
    • 15:19
    SOCAR və Masdar dekarbonizasiya tərəfdaşlığını genişləndirəcək

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin "Masdar" şirkəti arasında dekarbonizasiya sahəsində tərəfdaşlığın genişləndirilməsi planlaşdırılır.

    "Report" SOCAR-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə müzakirələr SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəfin "Masdar" şirkətinin baş icraçı direktoru Məhəmməd Cəmil əl-Ramahi ilə görüşündə aparılıb.

    Görüşdə SOCAR ilə "Masdar" şirkəti arasında bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı üzrə uğurlu əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunub. Bu xüsusda, şirkətlərin birgə iştirakı ilə Azərbaycanda reallaşdırılan külək və günəş elektrik stansiyaları layihələri üzrə görülən işlər nəzərdən keçirilib.

    Söhbət zamanı tərəflər ədalətli enerji keçidi və dekarbonizasiya sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə edib, bu istiqamətlərdə dialoqun davam etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar.

    SOCAR Masdar Rövşən Nəcəf Məhəmməd Cəmil əl-Ramahi
