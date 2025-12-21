Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Yomiuri: Япония направит $19 млрд на разработку национальной модели ИИ

    Другие страны
    • 21 декабря, 2025
    • 07:53
    Yomiuri: Япония направит $19 млрд на разработку национальной модели ИИ

    Правительство Японии совместно с частным сектором намеревается потратить порядка 3 трлн иен (около $19 млрд по текущему курсу) на создание национальной модели искусственного интеллекта (ИИ).

    Как передает Report, об этом сообщила газета Yomiuri.

    Отмечается, что в совместной разработке примут участие более 10 местных компаний, включая таких гигантов, как корпорация SoftBank. По сведениям издания, правительство страны намерено взять на себя примерно треть расходов, а остальные средства предстоит инвестировать частным фирмам.

    Ожидается, что разработка собственного ИИ в Японии начнется уже в 2026 году. Она будет предусматривать, в частности, строительство новейших дата-центров. В перспективе эту модель ИИ также предполагается использовать в робототехнике местного производства.

    искусственный интеллект Япония
    Yaponiya milli süni intellekt modelinin hazırlanmasına 19 milyard dollar ayırır

    Последние новости

    09:35

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    09:11

    Из-за боестолкновений Камбоджи и Таиланда эвакуированы около миллиона граждан

    Другие страны
    08:56

    В Венесуэле обвинили США в похищении экипажа танкера при захвате

    Другие страны
    08:36

    В ЮАР при стрельбе погибли 10 человек

    Другие страны
    08:27
    Фото

    В тяжелом ДТП в Турции погибли пять человек

    В регионе
    08:11

    В Сан-Франциско более 125 тыс. жителей остались без света

    Другие страны
    07:53

    Yomiuri: Япония направит $19 млрд на разработку национальной модели ИИ

    Другие страны
    07:14

    Рекордный объем нефти и газа добыт с крупнейшего морского месторождения КНР

    Другие страны
    06:46

    Сын Карло Анчелотти может возглавить "Реал"

    Футбол
    Лента новостей