На некоторых автомагистралях Азербайджана снизится дальность видимости

    Экология
    • 21 декабря, 2025
    • 14:27
    Из-за тумана на некоторых автомагистралях Азербайджана ожидается снижение дальности видимости.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

    Согласно информации, ночью и утром 22 декабря в некоторых горных и предгорных районах прогнозируется снижение дальности видимости на автомагистралях до 500 - 1 000 метров.

