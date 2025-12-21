На некоторых автомагистралях Азербайджана снизится дальность видимости

Из-за тумана на некоторых автомагистралях Азербайджана ожидается снижение дальности видимости.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, ночью и утром 22 декабря в некоторых горных и предгорных районах прогнозируется снижение дальности видимости на автомагистралях до 500 - 1 000 метров.