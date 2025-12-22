Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Британию за год через Ла-Манш попали более 40 тысяч мигрантов

    Другие страны
    • 22 декабря, 2025
    • 03:24
    Более 40 тысяч мигрантов попали в Великобританию на лодках с начала года, переплыв Ла-Манш.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на данные МВД страны.

    По этой информации, в минувшую субботу до Британии добрались рекордное для декабрьского дня число мигрантов – более 800.

    "Общее число людей, которые пересекли Ла-Манш в этом году, таким образом достигло 41455", - пишет издание.

    Отмечается, что декабрь обычно самый спокойный месяц по числу переплывающих Ла-Манш мигрантов в силу низких температур и суровой погоды. Тем не менее 20 декабря был зафиксирован самый высокий показатель с начала октября.

    Действующий рекорд в 45755 мигрантов за один год был поставлен в 2022 году.

    Газета указывает, что в МВД Британии, комментируя ситуацию, назвали цифры по попадающим в страну нелегалам на лодках "позорной" и заявили, что правительство принимает меры.

    İl ərzində La-Manş boğazı vasitəsilə Britaniyaya 40 mindən çox miqrant daxil olub

