    Генеральный секретарь ОТГ поздравил президента Азербайджана

    Внешняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 20:32
    Генеральный секретарь ОТГ поздравил президента Азербайджана

    Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, из письма следует:

    "Уважаемый господин Президент.

    Позвольте от себя лично и от имени коллектива Секретариата Организации тюркских государств сердечно поздравить Вас с днем рождения.

    С удовольствием вспоминаю нашу встречу 7 октября этого года в рамках 12-го Саммита Организации тюркских государств в историческом и прекрасном азербайджанском городе Габала. Верю, что в период председательства Азербайджанской Республики в Организации тюркских государств наша организация будет и дальше укрепляться и развиваться.

    Выражаю Вам глубокую благодарность за вклад в развитие сотрудничества в рамках нашей организации.

    Еще раз поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашему превосходительству здоровья и новых успехов в деятельности во имя развития Азербайджанской Республики".

    Ильхам Алиев Кубанычбек Омуралиев ОТГ Поздравительное письмо
    TDT-nin Baş katibi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

    Лента новостей