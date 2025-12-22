Генеральный секретарь ОТГ поздравил президента Азербайджана

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, из письма следует:

"Уважаемый господин Президент.

Позвольте от себя лично и от имени коллектива Секретариата Организации тюркских государств сердечно поздравить Вас с днем рождения.

С удовольствием вспоминаю нашу встречу 7 октября этого года в рамках 12-го Саммита Организации тюркских государств в историческом и прекрасном азербайджанском городе Габала. Верю, что в период председательства Азербайджанской Республики в Организации тюркских государств наша организация будет и дальше укрепляться и развиваться.

Выражаю Вам глубокую благодарность за вклад в развитие сотрудничества в рамках нашей организации.

Еще раз поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашему превосходительству здоровья и новых успехов в деятельности во имя развития Азербайджанской Республики".