    В Марокко отметили Всемирный день солидарности азербайджанцев всего мира

    Внешняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 20:24
    В Марокко отметили Всемирный день солидарности азербайджанцев всего мира

    В Посольстве Азербайджана в Рабате было организовано праздничное мероприятие по случаю Всемирного дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие более 50 представителей азербайджанской диаспоры, проживающих в Марокко, и члены их семей.

    На мероприятии гостям были представлены блюда национальной кухни Азербайджана, а также показаны презентации, отражающие нашу культуру и традиции. Детям и взрослым были вручены подарки, отражающие наши национальные ценности.

    Подобные мероприятия вносят значительный вклад в укрепление национального единства и солидарности, собирая вместе азербайджанцев, проживающих за рубежом. В то же время они создают возможность передавать молодому поколению национальные и духовные ценности, знакомить их с культурным наследием и традициями Азербайджана.

