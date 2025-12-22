В Марокко отметили Всемирный день солидарности азербайджанцев всего мира
- 22 декабря, 2025
- 20:24
В Посольстве Азербайджана в Рабате было организовано праздничное мероприятие по случаю Всемирного дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие более 50 представителей азербайджанской диаспоры, проживающих в Марокко, и члены их семей.
На мероприятии гостям были представлены блюда национальной кухни Азербайджана, а также показаны презентации, отражающие нашу культуру и традиции. Детям и взрослым были вручены подарки, отражающие наши национальные ценности.
Подобные мероприятия вносят значительный вклад в укрепление национального единства и солидарности, собирая вместе азербайджанцев, проживающих за рубежом. В то же время они создают возможность передавать молодому поколению национальные и духовные ценности, знакомить их с культурным наследием и традициями Азербайджана.