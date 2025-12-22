Глава МИД Азербайджана принял генсека МОГО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генерального секретаря Международной организации гражданской обороны (МОГО) Эргюджа Кялянтярли.

Об этом Report сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД поздравил Э. Кялянтярли по случаю избрания как первого представителя Азербайджана на должность генсека МОГО в рамках 3-й внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны, прошедшей в этом году в Баку. Было подчеркнуто, что этот выбор является показателем международного авторитета страны и ее растущей роли в сфере гражданской обороны.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления международного сотрудничества в сфере гражданской обороны, борьбы с природными и техногенными катастрофами, сотрудничества в области гуманитарной помощи и перспектив обмена опытом.

Генеральный секретарь во время встречи предоставил подробную информацию о деятельности, приоритетных направлениях работы и планах организации.