    Глава МИД Азербайджана принял генсека МОГО

    Внешняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 21:46
    Глава МИД Азербайджана принял генсека МОГО

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генерального секретаря Международной организации гражданской обороны (МОГО) Эргюджа Кялянтярли.

    Об этом Report сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

    Глава МИД поздравил Э. Кялянтярли по случаю избрания как первого представителя Азербайджана на должность генсека МОГО в рамках 3-й внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны, прошедшей в этом году в Баку. Было подчеркнуто, что этот выбор является показателем международного авторитета страны и ее растущей роли в сфере гражданской обороны.

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления международного сотрудничества в сфере гражданской обороны, борьбы с природными и техногенными катастрофами, сотрудничества в области гуманитарной помощи и перспектив обмена опытом.

    Генеральный секретарь во время встречи предоставил подробную информацию о деятельности, приоритетных направлениях работы и планах организации.

