Зеленский предупредил о возможной масштабной атаке РФ на Украину к Рождеству

Президент Владимир Зеленский предупредил, что российские военные могут совершить массированную атаку на Украину на Рождество, 25 декабря.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Зеленский сказал журналистам во время выступления по случаю Дня работников дипломатической службы.

Украинский лидер отметил, что США и ФРГ выступали за введение Рождественского перемирия, однако Москва отказалась.

"Россия говорит: "Рождественского перемирия не будет"... Я попросил после этих сигналов максимально усилиться нашу разведку, и понять – где мы находимся. Мы понимаем, что как раз в эти дни они могут именно на наше Рождество совершить какие-то массированные удары", – отметил Зеленский.

Президент отметил, что на заседании Ставки по вопросам защиты украинских городов и сел на 24-25 декабря он распорядился усилить ПВО.

"На это надо обратить внимание. Непосредственно, военные должны обратить внимание. Защищать они могут. Это очень непросто, потому что дефицит ПВО есть, к сожалению", – добавил Зеленский.

В то же время Украина работает над заключением контрактов на закупку десятков систем противовоздушной обороны, в том числе систем Patriot.