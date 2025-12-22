В серьезном ДТП в Турции пострадали более 10 человек
В городе Нигде одноименной провинции в Центральной Турции в ДТП пострадали 13 человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, служебный автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с грузовиком. После удара первое транспортное средство перевернулось, находившиеся в нем 13 человек получили различные травмы.
На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавших госпитализировали.
Обстоятельства инцидента выясняются.
