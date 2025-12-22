Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 22 декабря, 2025
    • 23:06
    В городе Нигде одноименной провинции в Центральной Турции в ДТП пострадали 13 человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, служебный автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с грузовиком. После удара первое транспортное средство перевернулось, находившиеся в нем 13 человек получили различные травмы.

    На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавших госпитализировали.

    Обстоятельства инцидента выясняются.

    Türkiyədə yol qəzasında 13 nəfər xəsarət alıb

    В серьезном ДТП в Турции пострадали более 10 человек

