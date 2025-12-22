İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Türkiyədə yol qəzasında 13 nəfər xəsarət alıb

    Region
    • 22 dekabr, 2025
    • 22:29
    Türkiyədə yol qəzasında 13 nəfər xəsarət alıb

    Türkiyədə yol qəzasında 13 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə Niğde şəhərində qeydə alınıb.

    Məlumata görə, xidməti avtobusla yük avtomobilinin toqquşması nəticəsində 13 nəfər yaralanıb.

    Qeyd edilir ki, avtobus zərbənin gücündən yol kənarına aşıb.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları, xilasedicilər və təcili tibbi yardım göndərilib. Yaralılar təcili yardım maşınları ilə xəstəxanaya aparılıb.

    Qəza ilə bağlı araşdırma aparılır.

