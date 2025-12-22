Türkiyədə yol qəzasında 13 nəfər xəsarət alıb
22 dekabr, 2025
22:29
Türkiyədə yol qəzasında 13 nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə Niğde şəhərində qeydə alınıb.
Məlumata görə, xidməti avtobusla yük avtomobilinin toqquşması nəticəsində 13 nəfər yaralanıb.
Qeyd edilir ki, avtobus zərbənin gücündən yol kənarına aşıb.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları, xilasedicilər və təcili tibbi yardım göndərilib. Yaralılar təcili yardım maşınları ilə xəstəxanaya aparılıb.
Qəza ilə bağlı araşdırma aparılır.
