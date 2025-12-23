İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futbol
    • 23 dekabr, 2025
    • 01:49
    Napoli İtaliya Superkubokunun qalibi olub

    "Napoli" finalda "Bolonya"nı 2:0 hesabı ilə məğlub edərək, İtaliya Superkubokunun qalibi olub.

    "Report" xəbər verir ki, turnir Səudiyyə Ərəbistanında keçirilib, həlledici görüş Ər-Riyadın "Al-Avval Park" stadionunda baş tutub. Oyunu baş hakim Andrea Kolombo idarə edib.

    Hesabı 39-cu dəqiqədə hücumçu David Neres açıb. Neres ikinci hissənin 57-ci dəqiqəsində dubl edib.

    İtaliya Superkubokunun yarımfinalında "Napoli" "Milan"ı 2:0 hesabı ilə məğlub edib, "Bolonya"isə "İnter"dən güclü olub (penaltilərdə 1:1, 3:2).

    Qeyd edək ki, Superkubokda qələbələrin sayına görə rekordçu Turinin "Yuventus" komandasıdır. "Yuventus" İtaliya kubokunu 9 dəfə qazanıb.

    "Наполи" выиграл Суперкубок Италии

